Ex-One Direction, Louis anuncia doação para vítimas de enchentes no RS: 'Juntem-se a nós'

Cantor se apresenta nesta quarta-feira (8) no Rio de Janeiro; haverá coleta no local do show

Publicado em 8 de maio de 2024 às 17:15

Louis Tomlinson Crédito: Instagram/ Joshua James Halling

O cantor britânico Louis Tomlinson, ex-integrante do grupo One Direction, se apresenta nesta quarta-feira (8) no Rio de Janeiro e para celebrar, o cantor decidiu se solidarizar com as vítimas das fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul (RS). Em seu perfil no Instagram, o cantor informou que além da sua própria doação, haverá pontos de coleta no local do show para que os fãs possam doar também.

"Estou enviando todo o meu amor para as milhares de pessoas no Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes históricas que atingiram a região recentemente. Sou extremamente grato por poder visitar e fazer shows neste lindo país, e é devastador ver quantas vidas foram tão severamente impactadas", comentou.

"Para ajudar na campanha humanitária, estou fazendo uma doação para comprar suprimentos de urgência que serão entregues às regiões afetadas. Além disso, trabalhando junto com a Move Concerts, criamos áreas de coleta que serão montadas nas entradas de todos os meus 3 shows no Brasil, e gostaria de convidar qualquer pessoa que comparecer ao longo da próxima semana que se junte a nós nesta causa com qualquer coisa que possam doar", disse o cantor através da nota.

Além do show na capital fluminense, Louis se apresenta no sábado (11) no Allianz Parque, em São Paulo, e na Ligga Arena (CAP), em Curitiba, no domingo (12).

Segundo o cantor, serão aceitas doações de: alimentos não perecíveis, roupas, roupas de cama, travesseiros, lençóis, fraldas, suprimentos para bebês, comida para cães, gatos e outros animais de estimação.

Todos pelo RS

Além do cantor Louis, outros artistas decidiriam abraçar a causa. A cantora Beyoncé, através da organização social Beygood divulgou informações para que os fãs possam fazer doações através do Pix.

O ator Vicent Martella, intérprete do 'Greg' da série 'Todo Mundo Odeia o Chris', compartilhou, para seus 6,6 milhões de seguidores, publicações de brasileiros que solicitam doações para os desabrigados.

A Guns N’ Roses compartilhou no perfil oficial da banda uma imagem da catástrofe e também pediu doações para o atingidos pelas chuvas. As doações são arrecadadas pelo Fundo Emergencial Luz Alliance, em parceria com a Brazil Foundation.