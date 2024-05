SOLIDARIEDADE

Ex-Vitória, goleiro Caíque usa jet-sky para ajudar no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul

Jogador do Grêmio se uniu ao trabalho de voluntários em zona mais alagada de Porto Alegre

Estadão

Publicado em 6 de maio de 2024 às 19:55

Caíque ajuda a resgatar vítimas da chuva em Porto Alegre Crédito: Reprodução/Maxi Franzoi

O goleiro Caíque, do Grêmio, foi mais um atleta a ajudar vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O arqueiro foi flagrado utilizando um jet-sky, moto aquática, para auxiliar no resgate de pessoas ilhadas em Porto Alegre.

Em vídeo, é possível ver Caíque e amigos em meio à enchente na cidade com uma corda para resgatar alguns moradores de um prédio que foi muito atingido pela enchente. A atitude voluntária do grupo foi divulgada nas redes sociais.

Caíque chegou ao Grêmio no meio de 2023 após sair do Ypiranga. Inicialmente, o contrato era válido por seis meses. Em dezembro do ano passado, o clube comandado por Renato Gaúcho acertou a renovação com o goleiro por mais duas temporadas.

Além de Caíque, outros jogadores demonstraram apoio às vítimas da tragédia climática do Rio Grande do Sul. O também gremista Diego Costa, por exemplo, se uniu a voluntários e forneceu recursos para resgatar cidadãos. Enquanto o goleiro do Internacional, Sergio Rochet, foi visto distribuindo alimentos aos desabrigados.

Caíque, goleiro do Grêmio, indo de barco ajudar a salvar pessoas ilhadas



❤️

pic.twitter.com/Bh6PJkBFD9 — DataFut (@DataFutebol) May 5, 2024