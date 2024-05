POLÍTICA

Alba aprova parcela dos precatórios dos professores

Votação aconteceu, na tarde desta terça-feira (7), após acordo entre as bancadas do governo e da oposição

A apreciação das matérias ocorreu após acordo entre os líderes dos blocos da maioria e da minoria, que permitiu a inversão da pauta da votação. O projeto de lei que cria o programa ‘Bahia pela Paz’, estava travando a pauta - o que significa que nenhum texto poderia ser votado antes dele ser analisado pelos parlamentares. Foi por conta disso que os deputados Rosemberg Pinto (PT) e Alan Sanches (União Brasil), líderes do governo e oposição, respectivamente, firmaram uma dispensa de formalidades, antecipando a apreciação dos precatórios e o da criação de cargos no DPT.

As matérias do ‘Bahia pela Paz’ - programa que o governo Jerônimo Rodrigues (PT) promete reduzir a violência no estado - e o do reajuste linear de 4% para os servidores públicos ainda não têm data para serem votadas.