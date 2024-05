SERVIDORES DO ESTADO

Projetos de lei para pagar 3ª parcela dos precatórios da educação são encaminhados à Alba

Um dos projetos prevê abono extraordinário para todos os profissionais da Educação Básica

Da Redação

Publicado em 6 de maio de 2024 às 20:27

Sala de aula estadual Crédito: Fernando Vivas

Foram enviados para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) dois projetos de lei com o objetivo de disciplinar a distribuição dos cerca de 1,5 bilhão de reais da terceira parcela dos precatórios judiciais que estão sendo pagos ao Estado pela União, como forma de complemento às verbas do Fundef não repassadas, entre 1998 e 2006.

O envio dos projetos foi feito na última quinta-feira (2). Um deles garante o destino de mais de R$ 900 milhões, o que representa 60% do montante ressarcido ao Estado este ano, para pagamento de todos os professores e coordenadores pedagógicos que atuaram na educação básica de janeiro de 1998 a dezembro de 2006.

Neste caso, o projeto propõe que o cálculo do abono seja feito de modo proporcional à jornada de trabalho e ao período de efetivo exercício dentro deste intervalo de tempo. A previsão é que 87.289 pessoas sejam beneficiadas com o pagamento dos precatórios, incluindo profissionais que já se desligaram do Estado e também herdeiros de servidores falecidos.

O segundo projeto prevê a distribuição de 30% dos recursos deste ano, o equivalente a cerca de R$ 450,4 milhões, como abono extraordinário, de forma igualitária e por carga horária, a cerca de 85 mil professores e coordenadores pedagógicos do Estado. O repasse incluindo servidores ativos, aposentados e profissionais contratados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), independente destes trabalhadores terem atuado ou não durante o período de erro no repasse das verbas do Fundef.

A proposta é que o pagamento desse abono extra seja feito por meio de uma parcela única, calculada de forma proporcional à carga horária cumprida pelo servidor. Para quem cumpre carga horária de 40h, o valor da parcela será de R$ 6.379,47.

Vale ressaltar que os mais de 51 mil servidores que estavam em exercício na época dos repasses incompletos e permanecem como servidores do estado, seja como ativos ou inativos, deverão, com a aprovação do projeto, receber os dois abonos.