DIA DO TRABALHADOR

No 1º de Maio em Salvador, servidores cobram dos governos petistas melhorias na carreira

Servidores cobraram nesta quarta-feira (1º) dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Jerônimo Rodrigues, ambos do PT, reajuste salarial e maior orçamento para as universidades públicas, durante ato pelo Dia do Trabalhador realizado no Farol da Barra, em Salvador.