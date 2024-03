COMEÇA HOJE

Servidores técnico-administrativos da Ufba declaram greve

A intenção do movimento é pressionar o Governo Federal para recomposição do orçamento da instituição no mínimo ao patamar de 2015. A Universidade recebeu, para o ano de 2024, um orçamento 7% menor do que o do ano passado . Em valores nominais, ou seja, sem considerar sequer a inflação, o orçamento deste ano é inferior ao de 2014, quando a universidade tinha menos alunos, cursos e área construída.

Nesta tarde, a categoria se reuniu com o Comando Local de Greve no auditório da Assufba. O crongorama prevê um "arrastão" - visitas nas unidades de trabalho - no campus do Canela, com concentração na Reitoria, a partir das 8h30 da terça-feira (12), e mais uma na quarta-feira (13), mas no mesmo horário, no campus de Ondina, com concentração no Instituto de Geociências. Também haverá uma Assembleia Geral no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), às 10h, na quinta-feira (14).