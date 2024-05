POLÍTICA

Oposição critica proposta de reajuste salarial para servidores estaduais

Alan Sanches (União Brasil) classificou como “mesquinha” a proposta do governo Jerônimo Rodrigues

Líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Alan Sanches (União Brasil) classificou como “mesquinha” a proposta do governo Jerônimo Rodrigues (PT) de conceder reajuste salarial de apenas 4% aos servidores estaduais, e de forma escalonada.

“Não vai haver ganho real aos servidores. O percentual minimamente só cobre a inflação do ano passado. É uma proposta mesquinha de desvalorização dos servidores que fazem a máquina pública funcionar”, protestou.

De acordo com o texto publicado na última sexta-feira, no Diário Oficial da Alba, serão 2% concedidos a partir de 1º de maio e outros 2% a partir de 31 de agosto.

“Parece até uma piada de mau gosto com os servidores. É justamente um governo do Partido dos Trabalhadores que trata a classe trabalhadora com tanto desprezo”, acrescentou Alan Sanches.