Brasil tem mais de 37 mil vagas abertas em concursos públicos

Só no serviço público federal, que paga os melhores salários, são 4.726 oportunidades abertas atualmente

Em todo o Brasil, pelo menos, 37.477 vagas de concursos estão abertas atualmente. Os órgãos federais oferecem 4.726 delas. O certame do Banco do Brasil, aberto na última quarta-feira (7), tem 30 vagas imediatas para o cargo de escriturário, com remuneração de R$ 2.718,73. As locações serão para o DF, RJ e SP. Os interessados devem se inscrever pelo site cesgranrio.org.br até o dia 27 de março. A taxa é de R$ 48.

No concurso da Aeronáutica, as inscrições vão até hoje (12/3) pelo site fab.mil.br, com taxa de R$ 60. Ao todo, são 227 oportunidades com remuneração de até R$ 3.584. As vagas são para as especialidades de aeronavegantes, não-aeronavegantes e controle de tráfego aéreo.

Há oportunidades também na Marinha. O certame oferece 1.300 vagas para nível médio com remuneração de até R$ 3.825. A distribuição vai ocorrer de acordo com as necessidades da Administração Naval. As inscrições seguem até o dia 30, no site marinha.mil.br/cgcfn. Inscrição a R$ 30.

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa abriu concurso público para 20 vagas, em São Paulo, com salário de R$ 7.114,22. Os interessados devem se inscrever presencialmente até o dia 20 de março. A taxa é de R$ 100.

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu 21 oportunidades para controlador de tráfego aéreo. O cargo é para nível médio e exige curso técnico de informática. As inscrições devem ser realizadas até o próximo dia 23, no site fab.mil.br. A remuneração chega a R$ 3.584.



Na Bahia

O destque entre as seleções com vagas na Bahia nesta semana é o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), que oferece quatro vagas para professor substituto. As inscrições vão até o dia 19, com taxa de R$ 70. O rendimento inicial será de R$ 3.117,22, mais auxílio-alimentação e R$ 458.

Veja a lista comlpeta de certames abertos:





Instituição Vaga Nível Remuneração Inscrição Polícia Civil do Rio Grande do Sul 100 Superior

R$ 20.353,06 27.03/fundatec.org.br Aeronáutica 227 Não informa R$ 3.584,00 19.03/fab.mil.br/eear Sedurb (PB) 70 Médio R$ 1.238,37 23.03/ibade.org.br SEMAR (PI) 24 Superior R$ 4.700,00 13.03/concursosfcc.com.br Marinha 1.300 Médio Não informa 30.03/marinha.mil.br/cgcfn TJ-AL 199 Superior Não informa 11.03/copeve.ufal.br TJ-CE 223 Superior Não informa 06.04/tjce.jus.br Universidade Federal do Paraná (UFPR) 35 Médio e Superior R$ 4.180,66 29.03/http://portal.nc.ufpr.br Instituto Federal Fluminense 48

Médio e Superior

R$ 4.455,22 30.03/http://portal1.iff.edu.br Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (MT) 162 Não informa R$ 9.907,82 15.03/selecon.org.br Prefeitura de Tacaratu (PE) 294 Todos os níveis R$ 10.000,00 30.04/admtec.org.br Conselho Reg. de Med. Veterinária (GO) 100 Não informa R$ 4.008,14 12.03/quadrix.org.br Conselho Regional de Medicina 200 Não informa R$ 6.404,64 12.03/quadrix.org.br TJ/AL 131 Não informa R$ 5.101,92 25.03/ fgv.br/fgvprojetos/concursos Companhia Elétrica de Minas Gerais 109 Não informa R$ 2.498,30 12.03/ umarc.com.br Ceagesp (SP) 25 Médio e Superior

R$ 10,572.24 15.03/institutoaguia.org.br UFMG .61 Todos os níveis R$ 4,180.66 12.03/ufmg.br