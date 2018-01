Carnaval de Salvador não terá eleição de Rei Momo este ano

Alan Nery será reempossado na folia 2018; desculpa é 'fator tempo'

O Carnaval 2018 já tem um Rei Momo - e ele foi escolhido em 2017. Alan Nery, 30 anos, será reempossado este ano, como afirmou a Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia por meio de nota. Essa é a terceira vez que o publicitário é coroado Rei Momo do Carnaval de Salvador.

A federação creditou o cancelamento do concurso em 2018 à data do Carnaval. “A Federação esclarece que pelas circunstâncias atuais ficou inviável a realização do concurso, motivada pelo fator tempo, uma vez que os eventos de final de ano com a proximidade do Carnaval foram fatores determinantes para não realização do evento”, declarou Jairo Mata, presidente da entidade.

Alan Nery será coroado Rei Momo do Carnaval de Salvador pela terceira vez (Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO)

“É um sentimento de responsabilidade muito grande e muita alegria por estar representando milhões de pessoas que estão curtindo o Carnaval. É um turbilhão de sentimentos”, comentou o Rei Momo.

Nery não esconde a felicidade ao comentar a decisão. “É muito emocionante ser coroado Rei Momo novamente. Só tenho 30 anos e já fui para a história do Carnaval. É um sentimento maravilhoso ser representante da maior festa popular do planeta”, disse ele, ao CORREIO.

Família Real

Essa será a quarta vez que Nery ostentará o título - a primeira foi no Carnaval de Lauro de Freitas, em 2014. Em Salvador, ele foi coroado inicialmente em 2015, depois em 2017 e novamente agora. Em 2016, Nery passou a coroa para o irmão, o diretor de teatro Nivaldo Nery, 40. O publicitário afirma que está ansioso para reinar em mais uma folia.

“Tô muito feliz, não tem como descrever. Na primeira vez eu não esperava ganhar o concurso; na segunda foi muito difícil, porque os candidatos eram fortes”, lembra.

“O Rei Momo preenche todos os requisitos para manutenção da coroa”. O Rei Momo começa a cumprir sua agenda a partir do próximo domingo (28), quando estará presente no Samba de Feira, na Feira de São Joaquim, e no próximo ensaio do Harmonia do Samba, na segunda (29).

Apostas

Nery afirma que as expectativas são de um Carnaval ainda melhor este ano. “Vai ser mais popular, tem várias atrações gratuitas, o que é muito bom para quem não pode pagar. É muito bom que elas estão sendo disponibilizadas pela prefeitura e pelo governo”, avalia.

Perguntado sobre seu peso, Alan Nery não hesita. “São 125 kg de muita sensualidade e gostosura. Estou mantendo o corpo e cuidando da saúde para o Carnaval”, avisa. E ele já escolheu sua companhia para reinar este ano. “Daniela Mercury é minha rainha! E Banzeiro será a música do Carnaval 2018”, aposta.

No ano passado, o Rei Momo ganhou um prêmio de R$ 10 mil. O presidente da federação afirma que ainda está sendo avaliado se este ano ele receberá alguma premiação. "Estamos vendo isso, creio que sim", afirma.