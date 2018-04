Carro capota e bate em caminhão na Paralela; trânsito fica congestionado

Ainda não há informações sobre vítimas; motoristas devem evitar região

Veículo capotou e colidiu contra caminhão; outro carro de passeio se envolveu em acidente (Foto do Leitor)

Um carro de passeio capotou na Avenida Paralela, no sentido Rodoviária, por volta de 17h desta quinta-feira (19). A Transalvador confirmou que há vítimas, mas não soube precisar a quantidade, tampouco se há alguém com ferimentos graves. Além de um Fiat Siena branco, com placa de Salvador, outro carro de passeio e um caminhão se envolveram na batida.

O órgão de trânsito informou que uma viatura do órgão está no local para controlar o tráfego. Das cinco pistas, três estão interditadas para atender a ocorrência.

A Transalvador informou que os motoristas devem evitar a região, na altura do Shopping Paralela. O engarrafamento no local, às 17h30, já chegava à altura do Parque Tecnológico. O aplicativo Waze mostrava às 17h45 que o congestionamento já chegava à região do Aeroporto.

Acidente em andamento deixa #trânsito lento na Avenida Luís Viana Filho

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi enviada ao local.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi enviada ao local. A pista estava molhada no momento do acidente e chovia bastante neste final de tarde no local.

Leitores enviaram fotos do acidente que mostram um caminhão vermelho atingido pelo carro de passeio. O veículo de carga, após a colisão, atingiu uma contenção de ferro que fica bem ao lado da via.