Cavado Baroclínico: conheça fenômeno que causou 'chuva surpresa' em Salvador

Foram 3 horas de aguaceiro em áreas isoladas da cidade; fenômeno é comum no Outono

Geralmente ele se forma próximo à zona costeira e avança de forma rápida causando uma verdadeira tormenta. É tão ágil que os meteorologistas não conseguem prever sua chegada, como acontece, por exemplo, com as frentes frias. Embora o fenômeno climático ostente o estranho nome de cavado baroclínico, ele é mais comum do que pensamos. Acontece sempre no Outono, que começou oficialmente nesta terça-feira (20).

Foi ele o responsável, inclusive, pelas chuvas que atingiram alguns bairros de Salvador na manhã desta quarta (21), alagando ao menos 10 vias e causando uma série de transtornos.

O cavado, explica o coordenador de monitoramento do clima e sistemas de alerta da Codesal, Ricardo Rodrigues, nada mais é do que um aglomerado de nuvens que assim como se forma repentinamente, também se dissipa de forma rápida.

Foi o que aconteceu pela manhã, quando, de acordo com a Codesal, o sol apareceu depois de quase três horas de aguaceiro em pontos isolados da capital.

"Elas se formam e se propagam de forma rápida e em áreas isoladas. Foi o que aconteceu hoje. É como se fosse uma bagunça generalizada na atmosfera", ilustra o coordenador.

Ainda de acordo com a Codesal, as chuvas se concentraram em apenas algumas áreas. O bairro em que mais choveu foi a Federação, onde o órgão identificou 89 mm. Em Cosme de Farias choveu 45 mm, Centro 37,5 mm e Cajazeiras 21 mm. O esperado de chuva para o mês de março é de 151 mm.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fênomeno, que é comum neste período do ano, deve levar ao longo da semana chuvas fortes e passageiras com aberturas de sol.

"Esse clima aparece sempre no finalzinho do Verão e no início do Outono. Vamos ter durante toda a semana chuvas pontuais acompanhadas de aberturas de sol", explica Cláudia Valéria, meteorologista do Inmet.