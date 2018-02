Celebridades e boleiros marcam presença no aniversário de Neymar

Craque celebrou antecipadamente a data com mega festa em Paris

O atacante Neymar se antecipou e celebra em grande estilo neste domingo (4) seus 26 anos, que só serão completados na segunda. Em Paris, o craque brasileiro recebeu dezenas de convidados - vários que viajaram somente para prestigiar a festa do jogador. Estão lá Ronaldo Fenômeno, Luciano Huck, Angélica, Sasha e, claro, a namorada do craque, Bruna Marquezine.

Os boleiros também marcaram presença. Boa parte do time do PSG compareceu à festa, incluindo Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves, Lo Celso, Di Maria, Mbappé, Pastore e Cavani. Gabriel Jesus, que se recupera de lesão no joelho, viajou da Inglaterra para encontrar o colega de seleção brasileira.

Neymar chegou à festa acompanhada da namorada Bruna Marquezine e do filho Davi Lucca, que viajou do Brasil com a mãe Carol Dantas. Veja abaixo imagens da mega festa: