Cenas de 'Ó Paí, Ó 2' são gravadas durante festa de Iemanjá no Rio Vermelho

Em plena madrugada do dia dois de fevereiro, parte do elenco do filme “Ó Paí, Ó 2” estava no Rio Vermelho gravando cenas do longa metragem. Enquanto o primeiro da série se passava no Carnaval, o segundo se desenrola na festa de Iemanjá. “O pessoal do cortiço resolve fazer uma oferenda a Iemanjá e todo mundo sai para o Rio Vermelho”, conta o ator Jorge Washington, que gravava tomadas por volta das 2h30 da manhã.

O elenco aproveitava os festejos para rodar as primeiras cenas, mas o restante das gravações acontecerão somente em agosto. Além do Bando de Teatro Olodum, o restante do grupo como Lázaro Ramos e Dira Paes também estavam na capital. Entre as novidades do filme está a dupla de youtubers Raimundinho e Abará, vividos pelos atores Leno Sacramento e Fábio de Santana. Eles vão mostrar ao mundo coisas da Bahia, palavras africanas usadas no português, como acarajé.

Gravação de O Paí Ó no Rio Vermelho (Foto: Carol Aquino)

“É um filme para rir, refletir e se conscientizar, assim como tudo o que o bando faz”, conta Fábio de Santana, lembrando das temáticas raciais que sempre são tratadas nos textos do grupo. “Se o primeiro filme é sempre melhor como o segundo, pense que este é o primeiro”, prometeu o ator Leno Sacramento.

Diante de tanta festa, tantas câmeras gravando as homenagens à rainha do mar, as gravações aconteceram com tranquilidade. Somente olhos mais atentos se davam conta do que estavam acontecendo. A trançadeira Meire Silva, 24, revelou que quer ver logo o resultado. “A expectativa é grande porque foi o primeiro filme que mostra o que realmente tem em Salvador, sem estereótipos”, falou.