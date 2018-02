Com presença da torcida, Vitória finaliza preparação

Atividade deste sábado (24) foi aberta aos rubro-negros, que puderam acompanhar um treino tático e um rachão

O Vitória finalizou, neste sábado (24), a preparação para o duelo de domingo (25), às 17h, no Waldomiro Borges, contra o Jequié, de uma forma diferente do comum. O Leão abriu os portões da Toca e centenas de rubro-negros foram acompanhar a atividade na manhã de hoje no Barradão.



Antes da entrada dos torcedores, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático com os jogadores que devem começar a partida. Os demais fizeram uma atividade na área externa do campo do Barradão. Na sequência, o elenco disputou o tradicional rachão com o apoio da torcida. Depois da atividade, alguns jogadores tiraram fotos com os torcedores na loja oficial do clube.



O Leão terá a volta do goleiro Fernando Miguel, dos zagueiros Kanu e Bruno, e do volante Uillian Correia e o atacante Denilson. Ficam de fora o atacante Rhayner, que será submetido a cirurgia de uma ruptura no menisco lateral do joelho esquerdo, e o volante José Welison, expulso diante do Jacuipense. Os laterais Lucas e Juninho seguem se recuperando de lesão.



Mancini relacionou 20 atletas parao confronto: os goleiros Fernando Miguel e Caíque; oa laterais Bryan e Pedro Botelho; os zagueiros Walisson Maia, Kanu, Bruno Bispo e Ramon; os volantes Rodrigo Andrade, Uillian Correia, Fillipe Soutto e Lucas Marques; os meias Guilherme Costa, Alexander, Yago e Jhemerson; e os atacantes Jonatas Belusso, Denilson, André Lima e Neilton.

O time titular deverá ter Fernando Miguel, Lucas Marques, Kanu, Bruno Bispo e Bryan; Ullian Correia e Fellipe Soutto; Yago, Neilton e Guilherme Costa; André Lima. O duelo contra a Jipão é válido pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O rubro-negro tem 13 pontos e está em segundo. Já o Jequié soma 10 pontos conquistados e está em 4º.