Thiago Wild avança em Madrid e prevê 'batalha' contra Alcaraz

Bia Haddad e Ingrid Martins caem nas duplas

Estadão

Publicado em 26 de abril de 2024 às 15:44

Thiago Wild segue vivo no Masters 1000 de Madrid Crédito: sportsfotograf.com/CBT/Divulgação

Os tenistas brasileiros continuam somando resultados positivos no torneio de simples em Madrid. Após vitórias de Bia Haddad, João Fonseca e Thiago Monteiro na quinta-feira, nesta sexta foi a vez de Thiago Wild passar bem pelo italiano Lorenzo Musetti, 28º favorito. Agora, o número 1 do país terá pela frente o forte espanhol Carlos Alcaraz, segundo do mundo, com quem promete disputar uma "batalha" na terceira rodada do Masters 1000. Já nas duplas, Bia e Ingrid Martins lutaram muito, mas caíram no super tie-break para dupla da casa.

Principal representante do país no masculino e 63º do ranking mundial, Wild precisou de 1h29 para passar pelo italiano com duplo 6/4. No primeiro set, após salvar dois break points no quarto game e empatar o jogo em 2 a 2, o brasileiro conseguiu a quebra que seria determinante para abrir vantagem e fechar a parcial em 6 a 4.

O segundo set foi ainda mais equilibrado, com a confirmação dos serviços indo até 4 a 4. Foi então que o brasileiro confirmou seu grande momento no circuito ao quebrar e abrir vantagem. No saque, ainda teve de salvar a chance de o italiano devolver a quebra e, no segundo match point, fechar o jogo em novo 6 a 4.

"Eu acho que o diferencial para esse jogo foi minha solidez. Consegui ser bem sólido nos momentos importantes, jogar na medida certa", celebrou Wild. "Tive uns break points contra, mas consegui manter a calma, jogar no padrão, manter o que tinha combinado com o Duda (Matos, técnico) e bom, feliz em sair com a vitória e ir à terceira rodada em um Masters 1000. Mas tenho de seguir trabalhando, com os pés no chão que o torneio ainda continua."

E o próximo compromisso é dificílimo. O brasileiro terá pela frente nada menos que o ex-líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, que arrasou Alexander Shevchnko, do Casaquistão, com 6/2 e 6/1 em apenas 68 minutos.

"Vai ser uma batalha. O Alcaraz dispensa comentários, é um dos melhores que nós temos hoje em dia, mas como eu sempre digo, é jogo a jogo. A gente tem que entrar na quadra e competir, quem estiver melhor no dia ganha", mostrou confiança Wild.

Ainda nesta sexta-feira, outros cabeças de chave avançaram à terceira rodada em Madrid casos do russo Andrey Rublev (7º favorito), algoz do argentino Facundo Bagnis, com 6/1 e 6/4 e o polonês Hubert Hurkacz (8º), que fez 6 a 1 e 7/5 sobre o britânico Jack Draper. O americano Taylor Fritz (11º) e francês Ugo Humbert (13º) também garantiram classificação.

BIA HADDAD E INGRID MARTINS SE DESPEDEM NAS DUPLAS

Bia Haddad e Ingrid Martins mereciam melhor sorte na estreia no torneio de duplas do WTA 1000 de Madrid. Em partida equilibrada de quase duas horas diante das locais Cristina Bucsa e Sara Sorrimes Tormo, cabeças de chave 8, as brasileiras caíram após perderem no super tie-break.