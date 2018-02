Confira ranking das músicas mais tocadas no Carnaval 2018 em Salvador

Contrariando expectativas, funk e sertanejo dominam paradas no YouTube e nas rádios; confira

Parece que o jogo virou! Mesmo no Carnaval, quando se imagina que o pagode e o axé vão dominar as paradas, é o funk e o sertanejo que se destacam nas listas de músicas mais tocadas.



E essa é a realidade verificada em Salvador. É assim, pelo menos, entre a galera que costuma consumir música pelo YouTube, plataforma digital mais usada para ouvir música no Brasil e no mundo atualmente.



Em levantamento solicitado pelo CORREIO à Playax (veja abaixo), empresa de dados e estratégia de audiência de música, as três músicas que mais receberam o play dos soteropolitanos no site de vídeos durante o Carnaval foram três funks: Que Tiro Foi Esse (Jojo Todynho), Vai Malandra (Anitta, MC Zaac e Maejor) e Rabiola (MC Kevinho). Enquanto a primeira acumula quase 700 mil visualizações entre os dias 8 de 13 de fevereiro, a terceira não chega às 201 mil visualizações.

(Foto: Reprodução)

O comportamento registrado no Top 3 do Youtube durante a folia em Salvador segue o ritmo que se registra ao longo do ano em todo o país, quando o funk e o sertanejo bombam, especialmente aos finais de semana e nas datas comemorativas. "O funk é um fenômeno em todo o Brasil. As rádios ignoram o estilo e por isso ele não aparece na lista das mais tocadas em rádios, mas no YouTube é onde ele ganha força. Mesmo em cidades como Goiânia, que o sertanejo deveria estar em primeiro lugar, o funk aparece em primeiro e em mais 6 posições nas 10 mais ouvidas. O funk domina também o ranking de Porto Alegre, uma capital que sabemos não se entrega facilmente a estilos muito populares", ressalta Paulo Rocha, responsável pelo marketing digital da Playax.

Clique para ampliar:

Clique para ampliar:





Depois do funk

No quarto lugar do ranking está a música Apelido Carinhoso, do sertanejo Gustavo Lima, que fica à frente por uma diferença de cerca de 500 visualizações de Paraíso (Pabllo Vittar) e Hipnotizou (Harmonia do Samba e Léo Santana).

Vale destacar que Hipnotizou é uma das únicas representantes da música baiana na lista de mais executadas no YouTube durante o Carnaval, em Salvador. Além dela, figura somente Pa Pa Pa (La Furia, Felipe Escandurras e Fabio Big Boss), no nono lugar. E quem foi para as ruas sabe que ela não saiu da boca da galera...

Poder local

Se o consumo via plataformas digitais segue crescendo, as rádios, por sua vez, mantêm sua relevância. Segundo a Kantar Ibope Media, as transmissões atingem 87% da população nas 13 regiões metropolitanas do país e os ouvintes dedicam, em média, quatro horas e 40 minutos ao dia a escutar rádio em casa, no carro e no trabalho.



Além disso, durante a folia, as rádios de Salvador foram responsáveis por afirmar o poder da música local, emplacando No Groove (Ivete Sangalo e Psirico) no primeiro lugar, com 75 execuções durante os cinco dias de folia. O segundo lugar nas rádios ficou com o funk Vai Malandra - mesma música que ocupa o segundo lugar de execuções no Youtube - com 70 execuções. Logo depois, vem Banzeiro (Daniela Mercury), com 61 execuções.

(Foto: Reprodução)

O ranking das rádios ainda lista outras cinco músicas de bandas baianas de pagode e axé: Hipnotizou (Harmonia do Samba e Léo Santana), no quarto lugar; Sarrando (Rafa e Pipo Marques), no quinto lugar; Rabetão no Paredão (La Furia e Duas Medidas), no sétimo; Tic Nervoso (Harmonia do Samba e Anitta), no décimo; e Bumbum Carente (Parangolé), no décimo quarto lugar.



Pop internacional, funk e sertanejo seguem dividindo espaço nas rádios com axés e pagodes no período.



Fitdance neles

Todas as músicas mais ouvidas em Salvador durante o Carnaval foram coreografadas pelo Fitdance. A empresa de dança virou uma plataforma de lançamento de música. Tanto assim que mantém parceiras com todos os artistas e gravadoras mais ouvidos do país. Ivete Sangalo, por exemplo, lançou com eles a coreografia de No Groove dias antes da folia.



Vale lembrar, que por mês, o número de visualizações dos canais da empresa de dança muitas vezes é o dobro de canais como Porta dos Fundos, por exemplo. O número de inscritos, em breve, deve bater os 10 milhões.







De fora

Estranhamente, as duas músicas eleitas como músicas do Carnaval pelos telespectadores da TV Bahia e pelos leitores do CORREIO, Elas Gostam - Popa da Bunda (Attooxxa e Psirico) e Várias Novinhas (Léo Santana) não aparecem em nenuma das duas listas fornecidas pela Playax ao CORREIO.



O mesmo acontece com o funk Envolvimento (MC Loma e Gêmeas Lacração), candidata fortíssima a hit do Carnaval. A música estourou no Youtube dias antes da folia, muito por conta do clipe caseiro gravado pelas meninas do Recife. Embora tenha sido lançada há apenas três semanas, foi a partir da publicação no canal KondZilla no YouTube, com um clipe mais elaborado, que a faixa viralizou.

De acordo com a Playax, por conta disso que a música não aparece na lista das mais executadas em Salvador durante o Carnaval. O vídeo que bombou na capital baiana (desbancando inclusive o primeiro lugar do Que Tiro Foi Esse?) foi o produzido pelo Kondzilla; como este é um canal que não está ligado a nenhum artista específico, a associação do clipe com um artista demora de ser feita pelas duas empresas.

Dias antes da folia, Envolvimento chegou ao 1º lugar na parada mundial de músicas “virais” no Spotify, que considera as faixas que tiveram aumento de acessos de forma mais rápida na plataforma de streaming. O levantamento solicitado ao CORREIO pela Playax, no entanto, não levou em conta o Spotify, Deezer e Apple Music, uma vez que as empresas não fornecem os dados de consumo por cidade.