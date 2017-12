Cristiano Ronaldo recebe pedido de prisão após acusação de fraude fiscal

Segundo o jornal espanhol El Mundo, a sonegação atribuída ao craque beira 15 milhões de euros

A Agência Estatal de Administração Tributária da Espanha afirma que o jogador português Cristiano Ronaldo, que atualmente joga no clube espanhol Real Madrid, cometeu fraude fiscal. Segundo o jornal espanhol El Mundo, Caridad Gómez, chefe da Unidade de Coordenação Central do Tesouro, afirmou, perante o Tribunal de Primeira Instância, que a sonegação atribuída ao craque beira 15 milhões de euros (R$58 milhões).

Gómez afirma que “contribuintes com acusações muito menos graves estão presos”. A declaração, dada a um juiz de primeira instância, foi divulgada pelo El Mundo nesta terça-feira. No mesmo documento, ela recomenda a prisão do jogador.

De acordo com o jornal espanhol, a defesa de Cristiano afirma que se trata de uma “discrepância técnica”, que poderia ser resolvida no âmbito administrativo.



Em julho deste ano, Cristiano prestou depoimento em Madri, na Espanha, a respeito da possível fraude fiscal. Na ocasião, o jogador depôs por uma hora e meia e não fez pronunciamento à imprensa. Mais tarde, emitiu nota dizendo ser inocente.



“Eu sempre faço minhas declarações de imposto voluntariamente, porque acho que todos nós temos de declarar e pagar o imposto de acordo com a nossa renda. Aqueles que me conhecem sabem o que peço aos meus assessores: que tenham tudo atualizado e devidamente pago, porque eu não quero nenhum problema”, afirmou.