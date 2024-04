ENTRE ISSO E AQUILO

Letras do teclado: entenda a nova trend e como surgiu

Nova tendência que sugere mensagens ocultas no teclado tem dividido opiniões no X

Internautas se depararam com uma nova trend no X (antigo Twitter) nos últimos dias: o uso letras do teclado para enviar mensagens em códigos. A tendência pede ao usuário que olhe entre duas letras para descobrir a mensagem, e tem dividido opiniões na rede social. Enquanto alguns alegam que a trend já saturou, outros seguem engajando o conteúdo.