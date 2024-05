AZAR NO JOGO...E NO AMOR

Decepcionada, cantora fala de affair com ex-BBB Buda: ‘Camila tinha razão’

Os dois estavam juntos há apenas duas semanas

Da Redação

Publicado em 5 de maio de 2024 às 07:53

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Lucas Buda parece não ter sorte nem no jogo, nem no amor. A funkeira Nina Capelly, que é prima do também ex-BBB MC Binn e que recentemente confirmou que estava vivendo um romance com o capoeirista carioca, usou as redes sociais para desabar.

No vídeo, ela critica a postura de Budae diz que ele parou de respondê-la após a publicação que ela fez dizendo que estava apaixonada. "Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (...) queria falar o quanto nós, mulheres, somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor pra cá, to mandando minha agenda, vamos se encontrar, to com saudade...", desabafou a cantora.

"Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte funcione", completa.

DEU RUIM! Nina Capelly, suposto affair do Buda, lamentou a postura do ex-BBB: “Até ontem era amor pra lá, amor pra cá, vamos nos encontrar, tô com saudade... Simplesmente parou de me responder porque postei um vídeo desejando boa sorte pra ele.”

pic.twitter.com/cbIHrjVwIF — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 4, 2024

Nos comentários da publicação, muitas pessoas estranharam a rápida mudança no 'status' do relacionamento e acreditaram que o desabafo pode ser uma jogada da cantora para se promover. Diante da reação dos seguidores, a influenciadora excluiu a publicação.

Em entrevista à Quem, a cantora de funk confirmou o romance na última sexta-feira (3). "A gente está se conhecendo, sim. Eu estou apaixonada. Já que é para falar a verdade, eu estou falando".