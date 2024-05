SEGREDO REVELADO

Prima de MC Binn confirma affair com Lucas Buda: 'Encontro de almas'

Cantora de funk, Nina Capelly falou que está apaixonada e disse que casal estava ficando escondido de todos

Publicado em 3 de maio de 2024 às 20:54

A cantora Nina Capelly confirmou que está se relacionando com Lucas Buda Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Cantora de funk e prima do ex-participante do BBB 24, MC Binn, a carioca Nina Capelly confirmou que está se relacionando com Lucas Buda, também integrante da última edição do reality. Segundo ela, os dois estavam ficando escondidos e nem Binn sabia da relação. A revelação foi feita para a revista Quem, que divulgou a conversa.

"A gente está se conhecendo, sim. Eu estou apaixonada. Já que é para falar a verdade, eu estou falando", disse a artista.

De acordo com Nina, ela e Buda estão juntos há duas semanas, quando foram apresentados pela empresária da cantora. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que eu me fez se apaixonar por ele e querer ficar com ele", contou a funkeira.

O casal está se encontrando semanalmente em São Paulo e, até então, eles estavam mantendo a relação em segredo, inclusive de Binn, que soube do relacionamento pelas redes sociais. "A gente estava [ficando] escondido. Fiz um vídeo e mandei para uma amiga e, de repente, eu acordei com essa notícia no Brasil inteiro. O Binn não está brincando, ele realmente não sabia", garantiu Nina.

No momento, Nina Capelly considera Buda um ficante fixo. "Eu, particularmente, só estou ficando com ele. E ele me disse que só está ficando comigo".