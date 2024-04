SEM VOLTA?

Buda desconversa sobre reconciliação com ex-esposa: 'Seguindo a vida'

Ex-BBB está fazendo tratamento psicológico

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 17:33

Camila e Lucas "Buda" Crédito: Reprodução / Redes sociais

O ex-BBB Lucas Buda, está solteiro após a polêmica no Big Brother Brasil 24. No entanto, depois de uma entrevista ao vivo no programa Mais Você, onde conversou com a ex-esposa, Camila Moura, pela primeira vez, ele explicou que a situação está encaminhando.

Em conversa com a revista Quem, Buda afirmou que ainda não se encontrou presencialmente com a ex, mas que estão conversando sobre o relacionamento, sem nada definido ainda.

"A gente está conversando. Seguindo a vida. Faz parte. Jogo é jogo, vida é vida. Quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros. A gente tem que tocar a vida pra frente", comentou.

Ainda na conversa, Lucas disse que após a sua saída do reality show da Globo, ele recebeu várias mensagens de carinho entre os internautas, mas também sofreu bastante com comentários bem pesados e até cancelamentos. Com isso, ele tem feito acompanhamento psicológico.