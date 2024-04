POLÊMICA

Lucas Buda aciona ex-esposa a Justiça para reaver pertences pessoais

Lucas Buda, após o fim do casamento e a saída do BBB 24, resolveu tomar medidas judiciais para conseguir reaver pertences pessoais que, supostamente, não foram entregues pela ex-esposa, Camila Moura.

A equipe do ex-BBB publicou nos stories do Instagram que ele não recebeu ainda os itens pessoais, usando apenas as coisas que usava dentro do reality show.