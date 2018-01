Daniel Cravinhos, condenado pela morte do casal Richthofen, deixa prisão em Tremembé

Ex-namorado de Suzane foi beneficiado pela concessão do regime aberto

Daniel Cravinhos, condenado a 39 anos de prisão pela morte dos pais da ex-namorada Suzane Richthofen, deixou a penitenciária em Tremembé (SP) na tarde desta terça-feira (16). Ele foi beneficiado pela concessão do regime aberto e vai cumprir o restante da pena em liberdade.

Ele deixou a unidade, conhecida por abrigar detentos de casos de grande repercussão, às 16h35, conforme apurou o G1. A unidade onde ele estava preso tem como um dos internos Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabella.

Daniel estava preso desde 2002, ano em que cometeu o crime. Ele foi condenado em 2006 junto com o irmão, Christian Cravinhos, que teve em agosto do ano passado o regime aberto concedido pela Justiça.

Antes do regime aberto, ambos cumpriam desde 2013 pena no regime semiaberto. No modelo, eles tinham direito a cinco saídas temporárias por ano.

Namorado de Suzane na época do crime, Daniel foi apontado como autor da execução do casal junto com o irmão. Ele cumpriu 16 anos de prisão e teve dois anos remidos da pena por ter trabalhado na cadeia.

A advogada dele, Mônica Silva, foi procurada pelo G1 e confirmou apenas que o cliente deixou a prisão. Daniel casou enquanto estava preso, em 2016. Os pais dele vivem em São Paulo.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou, em nota, que cumpriu a decisão judicial e que o preso deixou a penitenciária 2.

Suzane Richthofen

Suzane segue presa em Tremembé e também pleiteia o benefício do regime aberto. Ela teve parecer favorável de uma junta médica para ser beneficiada com a progressão de regime e aguarda decisão da Justiça.

Ela namorou uma detenta em 2015 e atualmente namora um empresário de Angatuba (SP).