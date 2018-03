Delegacia de Ilhéus é fechada por 24 horas por conta de más condições do prédio 

Medida é protesto de policiais civis da unidade

Policiais civis suspenderam o atendimento ao público na Delegacia de Ilhéus, no sul da Bahia, nesta segunda-feira (19). O plantão foi suspenso, segundo o Sindicato de Policiais Civis da Bahia (Sindipoc), devido à más condições do prédio, atestadas após vistoria da entidade no prédio. A unidade faz parte da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Ihéus).

Sindicato denunciou situação à SSP, mas nenhuma providência foi tomada até o momento. (Foto: Divulgação/ Sindipoc)

O Sindicato denuncia que na Delegacia há infiltrações, paredes mofadas, cadeiras quebradas, ar condicionado sem funcionar direito e banheiros interditados. Não há cadeiras para registro de ocorrências e a tubulação hidráulica do setor de custódia está rompida.O Vice-Presidente do SINDPOC, Eustácio Lopes, pontua que os policiais apresentam sintomas de problemas alérgicos causados pelo

ambiente insalubre.

Lopes afirma que o SINDPOC denunciou o quadro da referida delegacia em outubro do ano passado. "Além de Ilhéus, em quase todas as delegacias da Bahia, temos o mesmo quadro de abandono. Inclusive, em Itacaré, a delegacia ia desabar por cima dos servidores. O problema só foi resolvido porque a Prefeitura alugou um imóvel e o cedeu à Polícia Civil. Casos semelhantes encontramos também em Ubaitaba e em Barro Preto", denuncia Eustácio Lopes.