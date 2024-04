CHUVAS

Imóvel desaba em Pero Vaz; vizinhos também foram atingidos

Um desabamento de imóvel e o rompimento de uma manilha de esgoto causaram transtorno aos moradores do bairro de Pero Vaz em Salvador. O incidente aconteceu na noite da última quarta-feira (24). Segundo moradores, outras três residências foram prejudicadas no incidente.

“Está todo mundo sem dormir, foi um baque danado. A gente já vem falando com as autoridades sobre esse prédio. Uma equipe da Codesal veio um dia e disse que ia mandar uma equipe da Limpurb remover o entulho, mas ainda não vieram e aconteceu essa situação”, afirma o morador, Antônio Luis.

Antônio conta que , em dias de chuva, os moradores da região não conseguem dormir devido ao barulho das águas. Ele revela também que a manilha rompeu em três locais, fazendo com que a água das chuvas passe com força pela região, deixando os moradores em estado de alerta.

“Quando chove, a água do IAPI toda desce para cá, molhando as casas da vizinhança. A escada fica parecendo uma cachoeira e ninguém sobe para não ser levado. Um outro prédio está condenado e a manilha passa por baixo dele. O dono disse que fez o reforço, mas se chover hoje, podemos ter problemas. Eu ainda não dormi por causa da chuva, com medo de invadir tudo”, completa.