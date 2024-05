RECORDE

Salvador registra 64% de ocupação hoteleira em 2023, maior taxa média histórica em pesquisa do IBGE

Salvador registrou em 2023 uma taxa média de ocupação dos meios de hospedagem de 64%, superior ao observado no ano anterior, que foi de 59,2%. Esse é o melhor índice na capital baiana em toda a série histórica, iniciada em 2014, através da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE). A movimentação de visitantes endossa a pesquisa recente divulgada pelo Ministério do Turismo, revelando que Salvador é o destino turístico nacional mais desejado pelos brasileiros.

A pesquisa compõe o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia, elaborado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Em 2024, a capital baiana segue batendo recordes de visitação. De acordo com dados do Observatório do Turismo, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), a cidade registrou em janeiro a chegada de 861.586 turistas, um incremento de 0,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando foram 855.102 visitantes.