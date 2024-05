ESTADO

Educação divulga lista de beneficiados com abono dos precatórios

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) divulgou a relação de educadores que têm direito ao abono da terceira parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A lista pode ser consultada no site da SEC.