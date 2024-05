PARTO INUSITADO

Mulher dá a luz à filha em banco de carro na BR-324

Um acontecimento inesperado marcou a manhã desta segunda-feira (13) no quilômetro 623 da BR-324, em Salvador. Uma mulher em trabalho de parto foi atendida por policiais rodoviários federais (PRF). Mesmo com a chegada da ambulância, a mulher deu a luz à pequena Julia no meio da via.

Enquanto prestavam assistência a um usuário com pane mecânica em seu veículo, por volta das 7h30, os policiais foram abordados por um motorista em desespero. Sua esposa encontrava-se no banco traseiro em trabalho de parto, requerendo ajuda urgente.

Diante da situação, os policiais solicitaram com urgência o auxílio da equipe médica da Samu. No entanto, o rápido avanço do trabalho de parto não permitiu aguardar a chegada da ambulância. Em um desdobramento surpreendente, a criança nasceu no próprio banco traseiro do veículo.