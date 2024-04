CAMINHADA

Marcha Nacional pelo Parto Humanizado será realizada no próximo domingo em Salvador

Concentração será às 16h, no Farol da Barra

Da Redação

Publicado em 16 de abril de 2024 às 21:59

Marcha será realizada no próximo domingo (21) Crédito: Maína Diniz/Divulgação

Com o objetivo de garantir o direito de escolha das mulheres quanto ao local e aos profissionais que prestarão a assistência no momento no parto, será realizada no próximo domingo (21), a Marcha Nacional pelo Parto Humanizado. A concentração será no Farol da Barra, a partir das 16h.

É a primeira edição da marcha, que acontece em diversas capitais e cidades do interior do Brasil. Segundo a doula e representante do Movimento Social pelo Parto Humanizado na Bahia, Laili Florez, a expectativa é que cerca de 200 pessoas participem da mobilização.

“A gente está se mobilizando para que as pessoas que gestam tenham autonomia e liberdade para escolher seu local de parto e a sua assistência de acordo com as melhores evidências científicas”, disse.

A ideia de uma marcha nacional surgiu durante um congresso do Conselho Federal de Enfermagem, realizado em março deste ano, onde foi abordado o caso de duas enfermeiras obstétricas do Rio de Janeiro, que foram proibidas pelo Conselho Regional de Medicina de atuarem de forma autônoma no atendimento de partos normais.

“Quando a gente fala de uma gestação de risco habitual, que é uma gestação que tudo está correndo com segurança, o parto pode acontecer onde a mulher quiser, desde que seja feito com uma assistência eficiente e segura para garantir que esse parto continue acontecendo com segurança”, continuou Laili.

Para ela, é importante pensar no parto como um ato fisiológico, natural e familiar, onde o protagonismo e as escolhas da mulher sejam respeitados pela equipe que está prestando assistência durante o momento.