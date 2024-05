DESTRUIÇÃO TOTAL

Homem morre carbonizado dentro de casa em incêndio em Jequié

Residência estava com as grades trancadas

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 14:41

Bombeiros de Jequié debelam incêndio em residência e recuperam corpo Crédito: Divulgação

Um homem morreu carbonizado dentro da própria casa durante um incêndio no imóvel na manhã desta segunda-feira (13) no bairro Jequiezinho, em Jequié. Segundo o Corpo de Bombeiros, a causa do acidente ainda é desconhecida, assim como do óbito.

O corpo da vítima foi deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais. Para o combate, os bombeiros precisaram fazer a abertura do imóvel, que estava com as grades trancadas. Os focos do incêndio estavam no segundo quarto do imóvel, que havia queimado por completo, e sala, onde o telhado havia parcialmente caído.

Segundo moradores da região, a vítima era um conhecido adestrador de cães, com trabalho requisitado por muitas pessoas da cidade, e tinha depressão. Ele morava sozinho e estaria com a ligação da energia elétrica cortada.

Uma equipe do 19º Batalhão de Polícia Militar (19º MPM) foi acionada para realizar o resguardo do local até a chegada do efetivo do DPT, para a realização da perícia e o 8º Batalhão de Bombeiros Militar (8º BBM) em Jequié já debelou o incêndio.