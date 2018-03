Descubra se sua mensagem foi lida no WhatsApp mesmo sem o tique azul

Mesmo quem desabilitou as notificações de leitura, o famoso tique azul, não fica imune a essa tática; aprenda

A notificação de leitura dos envios do Whatsapp, o famoso tique azul, é o recurso preferido de quem quer ter certeza de que as mensagens foram de fato lidas pelos destinatários.

Para fugir disso, muita gente desabilita o recurso e pode, tranquilamente, ler tudo que mandam sem sentir a pressão de ter que responder com a brevidade esperada.

Para a alegria dos mais curiosos, no entanto, a opção de quem quer esconder se leu ou não não é perfeita. Sim, existe uma forma de descobrir mesmo sem o tique azul se o crush leu ou não a mensagem.

Qualquer mensagem de voz que for escutada recebe o tique azul, independentemente da opção de habilitar ou não o recurso que dá essa informação

De acordo com as informações do próprio aplicativo em seu blog oficial, tudo que você precisa é enviar uma mensagem de voz. E pronto. Por mais que a notificação de leitura não esteja habilitada, o tique azul ainda aparece em TODAS as mensagens de voz após a pessoa ter dado o play nelas.

Então, se você quer ter a certeza que determinada pessoa leu, é só mandar um áudio para ela e esperar. Do outro lado, infelizmente, não há nada que possa ser feito além de segurar a curiosidade e não escutar a mensagem de voz.

Outras novidades no zap

A ferramenta "apagar mensagem”, que só funciona se você se arrepender até sete minutos após o envio do texto, foto ou áudio vai mudar com a nova atualização que estão preparando.

Segundo o site WABetaInfo, que sempre antecipa as novidades do app, as mensagens poderão ser apagadas em até uma hora e 24 minutos, sem mais problemas.

Também de acordo com o site especializado, o WhatsApp também passará a avisar quando uma mensagem for encaminhada. O comunicado vai aparecer para quem recebeu a mensagem.

É possível que o intuito do app seja acabar com os spams. Mas a WABetaInfo garantiu que a novidade é apenas mais uma arma de denúncia. Tem a ver com segurança, sim, mas não tem a ver com spam.

Até o momento, não se sabe quando a atualização vai acontecer. Por enquanto, está em fase de testes. Muitos usuários ficaram preocupados em ter a privacidade exposta. Quanto a isso, a WABetaInfo garante que não há perigo.

“A atualização não é ruim, porque a pessoa que receber a mensagem encaminhada não vai saber quem foi o remetente”, afirmou um representante da empresa ao WABetaInfo. O aviso “mensagem encaminhada” será a única coisa que aparecerá na tela.