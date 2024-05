SOWETO 30

Show da turnê Soweto 30 anos tem show no dia 25 de maio em Salvador

A turnê Soweto 30 anos chega a Salvador, reunindo uma das bandas de samba que mais marcaram a década de 90, ao som dos maiores hits do grupo liderado pelo cantor Belo. O show, que acontece no dia 25 de maio, às 21h, no Wet Salvador está com ingressos promocionais e acaba de anunciar uma virada de lote na próxima terça-feira (07). Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital e nos balcões Pida e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.