MORREU AFOGADA

Maré estava baixa quando criança desapareceu em praia no Subúrbio

A família do bebê Gabriel dos Santos Cordeiro, de 1 ano e 6 meses, ficou surpresa com o fato de a criança ter morrido afogada. Adelmo Pereira Cordeiro, 45, tio de Gabriel, conta que a maré estava baixa quando ele desapareceu, por isso a família cogitava que ele tinha sido sequestrado.

Segundo ele, no momento do desaparecimento, Gabriel estava com a mãe e a avó. "Ele estava brincando e de repente ela entrou, foi no banheiro, alguma coisa assim. Quando ela voltou, uns 5 minutos depois deu falta dele, cadê Gabriel? Cadê Gabriel? A maré seca, tranquila, não viu nada", relatou Adelmo.