Criança de 1 ano desaparece em Praia Grande e família suspeita de sequestro

Polícia informou que vai realizar oitivas e diligências investigativas

Publicado em 2 de maio de 2024 às 09:10

Criança está sendo procurado Crédito: Acervo pessoal

Uma criança de um 1 ano e 6 meses desapareceu enquanto estava com a família em Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, durante o feriado de quarta-feira (1º). O menino foi identificado como Gabriel dos Santos Cordeiro. A tia do pequeno, Lucineide dos Santos, conta que a família tem duas suspeitas, afogamento ou sequestro.

Ela conta que a criança foi vista pela última vez ao lado da mãe, por volta das 17h. "Estava todo mundo em família na praia, de repente ele se afastou do lado da mãe e, quando ela procurou, não achou mais", relembra. "É uma sensação de desespero, nada se resolveu. Ninguém dormiu", lamenta. Lucineide ainda disse que os parentes e pescadores da região entraram no mar para procurar a criança durante a noite e reclama do atendimento policial.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) e a unidade especializada vai realizar oitivas e diligências investigativas com o objetivo de localizar a criança. Quanto à reclamação de atendimento a PC disse que "não coaduna com o relato citado" e que dispõe de uma Ouvidoria e Corregedoria para que sejam denunciadas as insatisfações.

A tia ressaltou que a família costuma ir para o local durante os finais de semana e feriados e essa foi a primeira vez que o menino se perdeu.

"Ele é divertido, gosta de dançar. Podia colocar qualquer musica que ele dançava " Lucineide dos Santos Tia de Gabriel

Quem tiver informações pode colaborar com o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ligando 181.