SUBÚRBIO

Criança é encontrada morta após desaparecer em Praia Grande

O pequeno Gabriel dos Santos Cordeiro, de 1 ano e 6 meses, foi encontrado morto em Praia Grande na manhã desta quinta-feira (2). Ele desapareceu enquanto estava na praia com a família durante o feriado de quarta-feira (1º). A família informou que o menino foi vítima de afogamento.

A tia do pequeno, Lucineide dos Santos, informou que os parentes e pescadores da região entraram no mar para procurar a criança. Gabriel foi visto pela última vez em vida ao lado da mãe, por volta das 17h. "Estava todo mundo em família na praia, de repente ele se afastou do lado da mãe e, quando ela procurou, não achou mais", relembra.