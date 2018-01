Doze mortos em acidentes nas rodovias baianas na Operação de Ano Novo

Número caiu tanto nas estradas federais como nas estaduais

Entre os dias 28 de dezembro e 01 de janeiro foram registradas menos mortes nas rodovias baianas em relação ao mesmo período no ano passado. Nas estradas federais a redução foi de 53% (8 em 2017 contra 17 em 2016) enquanto nas estaduais a queda foi de 33% (4 em 2017). Em ambas, caiu também o número de acidentes, foram 69 acidentes nas BRs (10% a menos que o ano passado) e 25 nas BAs (redução de 39% em relação ao mesmo período do ano anterior).

Nas rodovias federais mais que dobrou o número de motoristas autuados em blitzes de alcoolemia. Este ano, 69 foram flagrados dirigindo após ingerir bebida alcóolicas em 2017 contra 29 em 2016, o que representa um aumento de 47%. Foram registrados nas BR-s 69 acidentes, sendo 23 deles graves, e 99 feridos. Os radares nas rodovias federais registraram 2.246 infrações de excesso de velocidade e 1.039 motoristas foram autuados por ultrapassagem proibida.

Já nas rodovias estaduais, dos 25 acidentes registrados, 20 tiveram vítimas. Durante as festas de Ano Novo quatro pessoas morreram, três ficaram feridas gravemente e outras 13 tiveram ferimentos leves nas BA-s. A Polícia Rodoviária Estadual da Bahia recolheu na Operação Boas Festas, seis carteiras de habilitação e prendeu uma pessoa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O preso foi encontrado com um revólver calibre 38 com seis munições usadas e uma espingarda calibre 28 sem munição. Segundo denúncia recebida pela PRF ele estava ameaçando pessoas que passam perto dele.

Filas

Quem voltou na tarde desta terça-feira ( 2) pelo Terminal de Bom Despacho encontrou grandes filas para chegar a Salvador. Segundo a Internacional Travessias, por volta das 16h a espera na fila era de três a quatro horas para carro e cerca de uma hora e meia para pedestres. A empresa está com sete embarcações em operações, com saída a cada 30 minutos.