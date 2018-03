Dupla que sequestrou comerciante em Pernambués é presa no Lobato 

Suspeitos foram encontrados após o recebimento de uma denúncia anônima

Dois homens que sequestraram um comerciante em Pernambués foram presos por policiais militares da Operação Gêmeos nesta segunda-feira (19). Os criminosos mantiveram o empresário em cárcere na última terça-feira (13) enquanto usavam o seu cartão de crédito para fazer compras.

Os militares localizaram a dupla no Lobato após o recebimento de uma denúncia anônima. Um dos criminosos foi encontrado na Boa Vista do Lobato e o comparsa na localidade conhecida como Prainha do Lobato. Os dois foram conduzidos para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde foram reconhecidos pela vítima.

“Mesmo com o nosso trabalho específico de combate e repressão a roubos em coletivos, a Operação Gêmeos atuou neste caso quando recebeu a denúncia durante a rotina de atuação. A ação rápida resultou na prisão dos dois criminosos em menos de uma semana após o sequestro”, destaca major Gabriel Neto, comandante da Operação Gêmeos.