Em ano de Série C inédita, Juazeirense lança plano de sócios

Programa tem três categorias

A temporada 2018 é especial para a Juazeirense. Fundado em 2006, o time do Norte do estado vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. A fim de aumentar a receita para o maior desafio da sua história, o clube lançou um plano de sócio-torcedor na terça-feira (23), véspera do primeiro jogo em casa no ano, contra o Jacobina, nesta quarta (24), às 20h, pelo Campeonato Baiano.

O plano de sócio do Cancão contempla três categorias. A mais barata, chamada Colaborador, tem anuidade de R$ 100 à vista ou R$ 120 parcelado em 6x no cartão e dá desconto de 50% no ingresso para jogos como mandante.

A categoria São Francisco, por R$ 300 à vista ou R$ 360 no cartão, dá ao sócio acesso livre à arquibancada e uma camisa oficial. Já a modalidade Cancão de Fogo garante acesso livre ao setor de cadeiras, com direito a um dependente, e duas camisas oficiais. A anuidade custa R$ 500 à vista ou R$ 560 no cartão.

A associação é feita no estádio Adauto Moraes, em horário comercial. O clube promete para ainda esta semana o lançamento do seu novo site, onde também será possível fazer a inscrição.

“A Juazeirense tem sede de ir mais longe, e a associação maciça da torcida será fundamental para que possamos avançar e continuar crescendo. Pensamos em opções acessíveis para que a gente possa, já neste início, possibilitar a torcida de se aproxima ainda mais do clube”, afirma o presidente Roberto Carlos.

Com a vaga na Série C, o Cancão tem um calendário com no mínimo 27 jogos neste ano - 18 no Brasileiro e nove no Baiano, sendo 14 em casa. O total de partidas pode chegar a 37 se o time avançar para a final das duas competições. A primeira fase da Série C vai de 15 de abril a 12 de agosto, com a final no dia 23 de setembro. O estadual termina no dia 8 de abril.

Depois de estrear com empate em 2x2 com o Vitória no Barradão, o técnico Luiz Antônio Zaluar tem todos os jogadores à disposição para repetir o time diante do Jacobina nesta quarta. A provável escalação tem Tigre, Capone, Emílio, Eron e Deca; Waguinho, Júnior Gaúcho, Enercino e Danilinho; Salatiel e Jildemar.