Em crise, bloco Pagode Total cancela desfile com É o Tchan no Carnaval 

Agremiação desfilaria no Campo Grande

O bloco Pagode Total, que desfila no Carnaval há 17 anos, não vai se apresentar no Carnaval 2018. O anúncio foi feito pela agremiação através das redes sociais na noite de segunda-feira (08).

"A crise financeira que atinge o país, também refletiu no bloco que sofre com a falta de recursos para o pagamento das despesas, a exemplo de seguranças, cordeiros, camisas, trio, iluminação e taxas essenciais para que o desfile ocorrra", explicou o bloco que desfilaria com o grupo É o Tchan no Campo Grande na quinta-feira de Carnaval.

Foto: Reprodução

Em outro trecho do comunicado, o bloco diz que apesar do auxílio do governo não tem como desfilar. "A produção do bloco ressalta que recebe o apoio do Governo do Estado, por meio do projeto Ouro Negro. No entanto, a liberação do valor ocorre parceladamente, sendo metade antes do Carnaval e a outra metade apenas meses após o desfile, o que inviabiliza os pagamentos que precisam ser realizados em sua totalidade antes do desfile", completa o bloco dizendo que lamenta a situação e espera retornar ao desfile em 2019.

A produção informou ainda que para aqueles clientes que já adquiriram as fantasias nos pontos de vendas, a devolução do dinheiro será feita diretamente no respectivo ponto de venda onde os ingressos foram adquiridos.