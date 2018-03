Exposição gratuita reflete sobre o significado de mapas

Vastidão dos Mapas estreia nesta terça-feira (20) e fica em cartaz até 20 de maio no Palacete das Artes

Qual a importância dos mapas? Que relação existe entre cartografia e arte contemporânea? Essas e outras questões guiam a exposição A Vastidão dos Mapas, que estreia hoje e fica em cartaz até 20 de maio no Palacete das Artes. Com mais de 80 obras – que vão de mapas, colagens, pinturas, fotografias, quadros tridimensionais até tatuagens e incisões - a mostra gratuita inclui 15 mapas originais dos séculos XVI, XVII e XVIII e obras de 29 artistas contemporâneos.

A exposição questiona os espaços, fronteiras, fluxos territoriais e deslocamentos, além de fluxos econômicos, culturais e subjetivos. Também discute as fronteiras terrestres e corporais e reflete sobre o significado de mapas, criando uma conexão entre a cartografia de séculos passados e a arte contemporânea.



“Os mapas históricos do acervo do núcleo de cartografia da Coleção Santander Brasil são o coração da exposição, sendo o recorte composto por antigos mapas do Brasil e do continente americano que mostram as vastas extensões de terra assinaladas como terras de sonhos”, conta o curador Agnaldo Farias. Os mapas raros foram produzidos por renomados cartógrafos europeus, como Joan Blaeu (1596 -1673), Alexis Hubert- Jaillot (1632-1712) e Giacomo Gastaldi (1500-1565). Confira alguns mapas que estão na exposição.

Além deles, há uma gama de obras contemporâneas com especulações de artistas como Alex Flemming, Angelo Venosa, Chang Chi Chai, Gal Oppido, Humberto Guimarães, Rafael Assef, Tuca Reinés e Vik Muniz sobre o tema. “Os trabalhos oferecem ao público um outro mapeamento, o da maleabilidade da linguagem. É a arte sobre o mundo, que faz indagações sobre ele e sobre nós mesmos”, explica Farias.

Segundo ele, as obras mexem com todos os sentidos dos visitantes. Os faz perceber que os limites dos corpos, da casa, e até o percurso que fazem para o trabalho ou a faculdade, também são coordenadas e não devem ser ignoradas. Mostra ainda que toda cicatriz é como um mapa e conta histórias. “Por meio de uma tatuagem, Rafael Assef utilizou sua própria perna como objeto cartográfico. Ele retratou trajetos que fazia com 18 anos, incluindo seus percursos com feridas e cicatrizes”, exemplifica o curador.

Alex Flemming projetou mapas no corpo humano

(Henrique Luz/Divulgação)

Já Alex Flemming critica as disputas e guerras territoriais mundo afora, projetando-as em fotografias de corpos jovens e esbeltos: “Alex mostra as tensões dos territórios e critica pessoas com esses corpos, que muitas vezes se mantêm alheias às disputas”.

O fotógrafo Gal Oppido, por sua vez, investiga a relação do corpo humano com os territórios. A foto (usada no topo desta matéria) mostra que a definição de nossas próprias coordenadas pode nos levar a ensaios sobre nós mesmos. “Gal junta o que é individual e intransferível com o que é amplo, trazendo uma visão abstrata do mundo e do corpo fisco. Ao mesmo tempo, nos faz ver a relação intensa entre nós, humanos, e o planeta. Nossa comida, habitat e sobrevivência depende dele”.

A exposição também conta com duas fotografias aéreas de Salvador feitas por Tuca Reinés (abaixo). “Na foto do Centro Histórico, peguei um ângulo inusitado do Elevador Lacerda, que está ao fundo, e do Pelourinho. Quando ampliada, dá para ver pessoas nas janelas, jogando dominó e cenas cotidianas. Fotos não deixam de ser mapeamentos, retratos de uma realidade, que podem servir para localizar e para ver como as coisas mudam”, afirma Tuca.

Serviço

O quê: Vastidão dos Mapas

Quando: De terças às sextas-feiras, das 13 às 19h; Sábados, domingos e feriados, das 14 às 19h. Até 20 de maio 2018

Onde: Palacete das Artes (Rua da Graça, 289)

Quanto: Entrada Gratuita

Mais infos: (71) 3117-6987 / (71) 3117-6910

