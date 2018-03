Exposição mostra como era Salvador na época de Castro Alves

Mostra é aberta hoje, no Dia da Poesia, data em que o poeta faria mais um ano de vida

Cadeirinhas de arruar pelas ruas, vendedores, carroças, procissões da igreja católica com pedestre se ajoelhando no caminho, automóveis dos anos 1930 até a década de 1960, um dirigível Zepellin sobrevoando a cidade e construções nascidas desde o século XIX. Essas são algumas das cenas que podem ser vistas nas imagens da exposição gratuita Castro Alves: a Praça e o Poeta, que é aberta hoje, no Dia da Poesia, quando acontece, ainda, o Cortejo Poético na praça que leva o nome do autor.

A mostra, que acontece no Museu Tempostal, localizado no Pelourinho, fica disponível de terças a sábados, das 13h às 17h. “Essa mostra é uma homenagem aos 171 anos de nascimento do poeta baiano Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871), para a qual escolhemos postais que mostrassem a Praça que leva o seu nome em diversas épocas”, explica a coordenadora do museu, Luzia Ventura.

Serviço

Museu Tempostal (R. Gregório de Matos, 33 - Pelourinho).

De terças aos sábados, das 13h às 17h. Gratuito.