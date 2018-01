Festivais de jazz começam este mês no Uruguai

Passagens aéreas para o país estão na promoção; ida e volta custa cerca de R$1.000

Está aberta a temporada de festivais de jazz no Uruguai: o Festival Internacional de Jazz de Punta Del Este e o Jazz a La Calle acontecem este mês. E as notícias são boas: tem promoção de passagem da GOL e vôo direto saindo de Salvador por cerca de R$1.000. Confira aqui.

Há muitos anos os festivais internacionais de jazz são uma tradição no Uruguai. A grande admiração pelo ritmo é representada em diversos eventos do gênero durante o ano todo. O Festival Internacional de Jazz de Punta Del Este, que ocorre no luxuoso balneário de mesmo nome, e o Encontro Internacional de Músicos Jazz A La Calle, que acontece em Mercedes – cidade localizada no departamento de Soriano, são os mais tradicionais. Os eventos acontecem nas ruas e transformam as cidades em verdadeiros palcos a céu aberto.

Festival Internacional de Jazz de Punta Del Este

Serão quatro dias repletos de surpresas e entretenimento. As apresentações serão ao ar livre, a partir das 20h, na Finca El Sosiego. O local, com clima interiorano, está localizado em Punta Ballena e tem entrada gratuita.

Sob a direção musical do cubano Paquito D’Rivera, o evento acontece entre os dias 4 e 7 de janeiro de 2018 e traz ao público bandas de vanguarda e contemporâneas de diferentes nacionalidades.

Jazz a La Calle 2018 - Mercedes

As ruas da pequena cidade serão tomadas pelas famosas bandas durante os dias 13 e 21 de janeiro. O Festival tomou tal proporção que o parlamento uruguaio declarou a cidade de Mercedes a “Capital Oficial do Jazz Uruguaio”, e hoje movimenta a economia local e encanta os turistas, que se deslocam de diferentes países para apreciar o espetáculo gratuito.