Final da Libertadores será jogo único a partir de 2019

Decisão foi anunciada pela Conmebol nesta sexta-feira (23). Cidade-sede ainda será anunciada

O burburinho que já rolava há algum tempo foi confirmado: a final da Copa Libertadores será disputada em um único jogo a partir de 2019. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (23) pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) após aprovação por unanimidade pelo conselho da entidade.

Com a novidade, a edição 2018 da Libertadores será a última com duas partidas na final. A ideia da Conmebol é de que a decisão da maior competição de clubes do continente aconteça no mesmo formato da Liga dos Campeões da Europa. A partida deve ser realizada sempre em um sábado, em horário nobre. A cidade escolhida para abrigar o duelo também vai ser divulgada com antecedência.

Ainda pelo planejamento da Conmebol, os clubes finalistas não terão gastos com a organização da final e receberão como prêmio uma cota de US$ 2 milhões (cerca de R$ 6,46 milhões, na cotação desta sexta), além de 25% da bilheteria da decisão.

"Mais que uma partida, este será um grande evento esportivo, cultural e turístico que trará grandes benefícios para o futebol sul-americano, seus clubes e seus torcedores. Esta emocionante alteração oferecerá um espetáculo desportivo de classe mundial e uma melhor experiência em casa e no estádio. Em termos de desenvolvimento, projetamos maiores receitas para o torneio e para os clubes finalistas, assim como uma maior projeção do futebol sul-americano e da Conmebol a nível global", explicou o presidente Alejandro Domínguez no site oficial da entidade.

Ao divulgar o calendário de competições deste ano, a Conmebol chegou a deixar em aberto uma data caso a final fosse disputada em jogo único. Na ocasião, as cidades de Lima, no Peru, e Rio de Janeiro, apareciam como as favoritas a receber a grande decisão.