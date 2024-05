CLIMÃO

Mãe de Endrick viraliza nas redes sociais após ‘cortar’ namorada do jogador em foto

O atacante Endrick, do Palmeiras, se vê em meio a uma polêmica junto à mãe, Cíntia Ramos, e a namorada, Gabriely Moreira. O mais novo capítulo é que a namorada do jogador não aparece em uma foto postada, nesta terça-feira, pela sogra nas redes sociais.

A foto original foi tirada logo após a uma entrevista do jogador concedida ao apresentador Pedro Bial no programa "Conversa com Bial", da Rede Globo. Na foto original, além do jogador, estão presentes o pai, Douglas Souza, a mãe, o apresentador e a namorada.