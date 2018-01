Fotógrafo encontra menino de foto que viralizou no réveillon do Rio

Imagem gerou discussões e foi compartilhada milhares de vezes

O fotógrafo que fez a foto de um garoto sem camisa no mar durante a queima de fogos do Réveillon do Rio de Janeiro conseguiu identificar e localizar o menino. A imagem viralizou nas redes sociais, rendendo bastante debate sobre o que o menino estaria fazendo e porque estava sozinho. O fotógrafo Lucas Landau publicou em seu Facebook na noite de sábado (6) que conheceu o menino cinco dias depois de a folha ser espalhada pelas redes.

"O conheci cinco dias depois da nossa vida ter mudado. Conheci também sua mãe. Foi um encontro emocionante em que pudemos criar nossos vínculos, finalmente. Escolhemos manter esse momento privado, assim como a nossa relação", escreveu o fotógrafo, que preferiu não dar mais detalhes sobre o encontro.

"A foto de uma criança vidrada nos fogos foi compartilhada, a partir das minhas redes sociais, na tarde do primeiro dia de 2018, em uma velocidade assustadora. Fico contente de ver a fotografia cumprindo seu papel enquanto arte: levantando discussões, ensinando, questionando, gerando debates que nos fazem evoluir como sociedade", escreveu ele.

Desde que Landau publicou a foto, a imagem original teve mais de 32 mil curtidas e 8 mil compartilhamentos no Facebook. Outros perfis replicaram a foto em várias redes sociais, gerando debates. "Não vejo nada demais (e particularmente não achei nem bonita). Eu vejo uma criança que parou para olhar a queima de fogos no meio de uma festa. Sinceramente, nós temos que parar de achar que todo menino negro e sem camisa está abandonado, triste, sozinho, infeliz e contrastando com a felicidade dos outros", escreveu um internauta. Já outro enxergou uma imagem que ilustra de maneira perfeita o samba-enredo deste ano da escola de samba Beija-Flor: "Vem ver brilhar mais um menino que você abandonou. Oh pátria amada / Por onde andarás??? / Seus filhos já não aguentam mais / Você que não soube cuidar / Você que negou o amor / Vem aprender na Beija-Flor", escreveu.