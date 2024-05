VEJA QUAIS

Lotes do detergente Ypê são suspensos por risco de contaminação microbiológica

Decisão foi publicada na edição desta terça do Diário Oficial da União.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso de lotes específicos do detergente Ypê por risco de contaminação microbiológica. A decisão do órgão foi publicada na edição dessa terça-feira, 7, do Diário Oficial da União.