SALVADOR

Acelen anuncia redução no preço da gasolina e diesel; veja valores

Preço do litro da gasolina está custando a partir de R$ 6,07

A Acelen anunciou redução de 7,3% no preço da gasolina e de 4,3% do diesel para as distribuidoras. Em consulta ao site Preço da Hora, às 10h30 desta quinta-feira, a gasolina comum na cidade de Salvador estava variando entre R$ 6,07 e R$ 6,79. Enquanto o óleo diesel variou de R$ 5,27 a R$ 6,99.