EM 24H

Cidade baiana está entre as dez mais secas do Brasil; confira lista

Ranking do Inmet posiciona as menores umidades do país

A cidade de Brumado, no centro sul da Bahia, foi uma das mais secas do Brasil nas últimas 24h. O município baiano aparece em 5º lugar no ranking de menores umidades do país, com índice de 27%. Os dados são divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).