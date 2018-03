Grupo organiza concurso de musa Plus Size da dupla Ba-Vi; vote

Quem tiver mais votos será eleita a "Musa GG" dos clubes

Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive em concursos de musa. E se ela for gorda? Não tem problema. Foi pensando nisso que um grupo criou o projeto Musa do BaVi Plus Size.

Essa já é a segunda vez que o concurso, que elege a torcedora mais bonita de Bahia e Vitória, acontece. Para escolher a sua preferida, é só entrar na fanpage oficial do concurso no Facebook (Musa do BAVI Plus Size) e votar. Quem tiver mais curtidas, vencerá a disputa.

(Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação)

Uma das idealizadoras do evento é Priscila Batista, que junto com Paulo Arcanjo, militante da causa gorda e apoiador do movimento "Vai ter Gorda", lutam por mais apoio dos clubes. "No momento temos a dificuldade em chegar até as diretorias dos clubes para mostrar esse lindo projeto de empoderamento e incentivo à mulher assumir seu corpo e ser feliz mesmo não cabendo em manequins menores e será muito importante contar com apoio dos clubes oficializando e reconhecendo as eleitas como Musa do Clube. Todo o projeto é sem fins lucrativos, mas, é um ganho enorme para quem idealiza ver tantas mulheres levantando sua autoestima, assumindo suas curvas e entendendo que ela pode ser feliz dói jeito que ela é", explica Priscila.