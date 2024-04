TUDO PRONTO

Bahia faz único treino antes de pegar o Criciúma pela Copa do Brasil

O Bahia está pronto para o duelo contra o Criciúma, marcado para esta terça-feira (30), às 19h, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira (29), o tricolor realizou o único treino antes da partida.

No CT Evaristo de Macedo, a comissão técnica exibiu um vídeo com lances do triunfo sobre o Grêmio, pelo Brasileirão. Logo depois, os atletas foram para o campo.